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Партнерство с Китаем - угроза для суверенитета Таджикистана 09.07 10:19   MIGnews.com

Партнерство с Китаем – угроза для суверенитета Таджикистана

Эксперты отмечают, что республика уже попала в зависимость от КНР, а дальше может быть хуже.

Власти Таджикистана считают КНР едва ли не лучшим инвестором в республику. Душанбе неоднократно подчеркивал желание наращивать партнерство. Пекин, в свою очередь, поддерживает “пыл” соседа вовлечением в масштабную инициативу, связанную с возрождением Шелкового пути. Стоит отметить, что ряд экспертов считает, что в партнерстве двух государств есть весьма негативные моменты для Таджикистана, на которые стоит обратить внимание. О них centralasia.news рассказала доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

Она подчеркнула, что экономика КНР намного превосходит таджикскую, потому наивно говорить о равноправном партнерстве. Китай известен своей экономической экспансией, которая характеризуется монополизацией некоторых отраслей экономики и притоком трудовых мигрантов-китайцев.

Пекин охотно раздает кредиты Душанбе, повышая тем самым влияние на республику, включая даже политический курс и вопросы государственной суверенной безопасности, заявила Кира Сазонова.

Эксперт Евгений Кудряц также говорит о китайской экспансии. Он напомнил, что активно об этом пошли разговоры с 2011 года, когда состоялась ратификация таджикским парламентом договора о делимитации границы с КНР.

“Если до середины 2000-х годов китайское присутствие в Таджикистане ощущалось слабо, то сейчас ситуация существенно изменилась. По сути, можно говорить о том, что Душанбе попал в долговую зависимость от Пекина. Прежде всего, это связано с разработкой золотоносного рудника ”Верхний Кумарг”, который отошел Китаю за долги. Это уже второе месторождение, которое стало собственностью Китая. Причина подобной “щедрости” до банальности проста: Душанбе просто нечем погашать кредит, взятый в свое время у Пекина, рассказал эксперт.

Он добавил, что эти факторы свидетельствуют о том, что Таджикистан постепенно теряет экономический суверенитет, попав в жесткую финансовую зависимость от Китая. А экономическое давление может привести и к усилению политического влияния Китая в этом регионе.


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