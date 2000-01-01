09.07 12:20 MIGnews.com

Пентагон изучил “Российские стратегические намерения”

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Западные страны во главе с США должны разработать комплексную стратегию для противостояния российскому влиянию, считают авторы доклада “Российские стратегические намерения” (Russian Strategic Intentions), подготовленного для Министерства обороны США.Документ на 137 страницах готовили более двух десятков экспертов из многих аналитических центров США. Доклад был сдан Пентагону в мае, но его содержание стало известно публике совсем недавно – на большую экспертную работу обратило внимание издание Politico.Контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко отмечает во вступлении к докладу, что в наступающей эпохе соперничества крупных держав – таких, как США, Россия и Китай – столкновения между сторонами все чаще будут происходить "ниже уровня вооруженного конфликта" с ростом применения нетрадиционных военных тактик. Россия будет пытаться и далее сеять нестабильность, используя различные способы влияния – геополитические, экономические и военные, а иногда и смесь их всех.В понимании Москвы, как полагают некоторые из авторов доклада, международные отношения, в том числе российско-американские, представляют собой “игру с нулевой суммой”, в которой может выиграть лишь одна сторона. Кроме того, как отмечают авторы, Кремль считает, что США используют принципы демократии для смены политических режимов, в том числе в бывших советских республиках, которые, как полагает Москва, должны оставаться в сфере ее влияния.При этом одни авторы отстаивают идею очерченной “серой зоны” – набора сфер активности, действуя в которых, Москва не рискует спровоцировать прямой вооруженный конфликт со странами Запада. Другие же эксперты говорят, что «серой зоны» как таковой не существует, и российское руководство уже видит себя ведущим войну с Западом – просто это “холодная война”, которая ведется современными средствами, – сообщает сайт golos-ameriki.ru.