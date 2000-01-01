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Казахстанцев с доходом ниже $155 освободили от налога 08.07 15:43   MIGnews.com

Казахстанцев с доходом ниже $155 освободили от налога

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на сайте Акорды. В соответствии с документом в Казахстане также воссоздадут агентство по регулированию финансовых рынков, упорядочат потребительское кредитование.

Закон, отмечается в сообщении, направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования.

Кроме этого, закон, подписанный президентом, нацелен на недопущение неконтролируемого роста долговой нагрузки населения.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить долговую нагрузку на казахстанцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Рассчитывать на погашение долгов могут представители социально уязвимых категорий населения, у кого общая задолженность по займу не превышает трех миллионов тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Кроме того, с 1 января, вступили в законную силу нормы, предусматривающие при определении дохода работника, не превышающего 25 МРП, применение корректировки облагаемого дохода в размере 90% от суммы подобного дохода.

В случае, если работник имеет несколько источников дохода и каждый из них не превышает 25 МРП, то корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода будет применяться каждым работодателем в отдельности.

Отметим также, что с 1 января в действие вступила налоговая амнистия для бизнесменов. Данная норма предусматривает списание начисленных пеней и штрафов, если налогоплательщики уплатят сумму основного долга до 31 декабря этого года.

Кроме того, предусматривается списание пеней физическим лицам по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года при условии погашения до конца 2019 года основного долга. При этом по налогу на имущество и земельному налогу списание пеней предлагается по обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2018 года с учетом срока их уплаты до 1 октября 2019 года, сообщает сайт ru.sputniknews.kz.


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