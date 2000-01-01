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Иран готов обогащать уран на любом уровне чистоты 08.07 11:37   MIGnews.com

Иран готов обогащать уран до любого уровня чистоты

Хотя уровень обогащения урана в Иране соответствует его нынешним целям, Тегеран полностью готов к увеличению уровня и количества обогащения до любого показателя, если это будет необходимо, сказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI).

Текущий уровень обогащения урана удовлетворяет потребности Ирана в топливе, необходимом для эксплуатации его атомных электростанций, заявил в воскресенье Бехруз Камалванди.

Хотя в настоящее время нет неотложной необходимости в более высоком качестве обогащения при производстве топлива для Тегеранского ядерного реактора, Тегеран полностью готов к обогащению урана и достижению любых уровней чистоты или количеств, добавил он.

Уран, используемый в качестве топлива для атомных электростанций, должен иметь уровень чистоты 5%, пояснил чиновник, отметив, что промышленность ядерной медицины и ядерные двигательные установки потребляют обогащенный уран на 20% и 60%, соответственно.

“Нам пока не нужно топливо для Тегеранского реактора, но мы будем поставлять его в случае необходимости”, – сказал Камалванди, добавив, что ОАЭИ готов к “наращиванию обогащения урана” в соответствии с приказами со стороны правительства.

Отметим, что в воскресенье Иран объявил о втором шаге в процессе сокращения своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, повысив уровень обогащения урана до более чем 3,67%.

Иран утверждает, что новые меры направлены не на то, чтобы нанести ущерб СВПД, а на сохранение соглашения путем достижения баланса в обязательствах.


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