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Новая тактика Ирана в Сирии | Фото:08.06 14:12   MIGnews.com

Новая тактика Ирана в Сирии

В интервью газете Ebtekar иранский аналитик Мостафа Наджафи утверждает, что Иран использует новую тактику в Сирии и Ираке для продвижения своих долгосрочных интересов в регионе в ответ на недавние военные атаки со стороны Израиля.

Он отверг заявления о том, что иранские вооруженные силы отступают из Сирии из-за давления США и нападений ВВС Израиля на контролируемые Ираном силы в Сирии.

«Во времена кризиса Иран показал, что он склонен менять тактику, а не стратегию», - сказал Наджафи.

«Иран меняет свою тактику, чтобы не отступать от своих стратегий. Это неотъемлемая часть стратегии Ирана в регионе », - добавил он.

Эксперты обращают внимание на два указанных Наджафи изменения. Одно из них заключается в том,что 53 000 боевиков, поддерживаемых Ираном, сменили форму и объединились с просирийской армией.

Другое тактическое изменение, по словам Наджафи состоит в попытке Ирана открыть контрольно-пропускной пункт Аль-Каим в октябре прошлого года. Это было тактическим шагом по созданию своего логистического коридора восток-запад в ответ на военное давление США в северной Сирии, после того, как США заблокировали иранский логистический коридор север-юг внутри Сирии.

Справка: Наджафи близок к официальным лицам в Совете системы по определению целесообразности (EDCS) - консультативном органе для верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции (IRGC). С начала гражданской войны в Сирии более девяти лет назад КСИР вместе с ливанскими силами Хизбаллы боролись за поддержку сирийской армии президента Башара Асада


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