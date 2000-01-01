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Почти половина еврейских мест в Сирии разрушена | Фото:08.06 11:27   MIGnews.com

Почти половина еврейских памятников в Сирии разрушена

В Сирии, по крайней мере, 32 из 71 объектов еврейского наследия разрушены до такой степени, что они не подлежат восстановлению, говорится в отчете, опубликованном ранее на этой неделе, в рамках инициативы «Еврейское культурное наследие», базирующейся в Лондоне.

Некоторые из обьектов датируются второй половиной первого тысячелетия до нашей эры. Большинство же объектов были построены в 19 или 20 веках.

Состояние многих из них неизвестно, несмотря на усилия исследовательской группы. Из осмотренных сооружений большинство находится в плохом или очень плохом состоянии.

Судьба 8% еврейских мест в Сирии неясна, а 45% из них были уничтожены. Вместе с тем в отчете уточняется, синагоги находятся в лучшем состоянии среди объектов еврейского наследия

Исследователи выяснили, что к наиболее уязвимым сооружениям относятся синагога Бандара в Алеппо, и синагога пророка Илии в Дамаске, сообщил Еврейскому телеграфному агентству исполнительный директор Фонда еврейского наследия Майкл Мейл.

В Сирии темпы разрушения увеличились за последние несколько десятилетий, «хотя насилие и захват еврейской собственности происходили раньше», добавил Мейл, в том числе «нанесен существенный ущерб синагоге Бандара в Алеппо во время антиеврейских беспорядков в 1947 году.

В отчете отмечается, что синагога пророка Илии в Джобаре, пригороде Дамаска, была «в значительной степени разрушена», а состояние и местонахождение ее архива неизвестно в результате гражданской войны в Сирии, сказал Мейл.

Сооружение, как полагают, было возведено над пещерой, где пророк Илия скрывался от своих преследователей. Местные арабские лидеры захватили здание синагоги в 19 веке, а после создания Израиля в 1948 году здание использовалось в качестве школы для палестинских беженцев.

Конечно, трудно надеяться на сохранение памятников культуры еврейского народа в стране, которая до сих пор официально не заключила мир с еврейским государством. Но исследовать их состояние достойная и благородная задача. Может быть придут времена и в Сирии восстановятся мир и спокойствие и эта страна сможет восстановить не только свои, но и «инородные» памятники. Тогда и понадобятся результаты подобных исследований.


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