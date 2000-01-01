08.05 16:44 MIGnews.com

Бить или не бить ?

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Без преувеличения можно сказать, что любое решение США по изменению или выходу из ядерной сделки могут перевернуть существующий мировой порядок. Это решение намного более критичное, чем перенос посольства США в Иерусалим. Выход американцев из договора изменит соотношения сил не только в военной, но и в экономической сфере, а также будет способствовать неразберихе в взаимоотношениях Ирана с другими странами, в частности, подписавших ядерный договор.Но даже на этом фоне самым тревожным остается положение Израиля. Как известно, еврейское государство было и есть самым яростным противником заключения ядерной сделки с ИРИ.И вот, теперь, президент США Дональд Трамп написал накануне на своей странице в Twitter: "Я объявлю свое решение по ядерной сделке с Ираном в Белом доме завтра [8 мая] в 14:00".Лидеры Ирана неоднократно заявляли, что их ответ на удары Израиля по иранским базам в Сирии напрямую зависит от решения США по поводу ядерного договора.Израилю стоит со всей серьезностью отнести к иранской угрозе. Хотя бы потому, что Иран загнали в угол. У него не так много опций ответа на удар по его базам.Так что вероятность обстрела севера Израиля проиранскими группировками, в том числе, боевиками "Хизбаллы" и подконтрольными им шиитскими милициями, действующими на территории Сирии, весьма велика. Приводятся даже конкретные данные, что целью иранского ответа будет одна или несколько военных баз на севере страны.Отметим, что согласно публикуемой информации, подразделения израильской армии, дислоцированные на севере страны, приведены в состояние повышенной боеготовности.