08.03 16:22 MIGnews.com

У жертв Холокоста украли деньги: опубликованы документы

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Список имен, которые были обнародованы офисом SWC в Буэнос-Айресе, включает в себя имена нацистов, которые пробились в Аргентину с 1930-х годов.Он показывает, как немцы в Аргентине систематически направляли деньги из Германии в Швейцарию через Аргентину, используя Schweizerische Kreditanstalt, предшественника Credit Suisse.SWC заявил, что он направил письмо вице-президенту Credit Suisse Кристиану Кунгу, в котором сообщил им о своей уверенности в то, что «эти бездействующие счета содержат деньги, похищенные у евреев-жертв, в соответствии с нюрнбергскими законами 1930-х годов».Лос-анджелесская правозащитная организация добавила, что знает о нацистских наследниках, пытающихся получить доступ к аккаунтам. Эти средства составляют около 35 миллионов швейцарских франков (125 миллионов шекелей; 37 миллионов долларов), сообщают аргентинские СМИ.SWC дополнительно запросил доступ к архивам Credit Suisse, «чтобы решить этот вопрос от имени уменьшающегося числа людей, переживших Холокост».В заявлении SWC говорится, что он получил список от прокурора Аргентины, работавшего в бывшей нацистской штаб-квартире в Буэнос-Айресе. Документы, как сообщается, были изъяты аргентинской полицией в конце 1930-х или начале 1940-х годов на фоне попыток аргентинского правительства избавить южноамериканскую страну от нацистского присутствия.В 1943 году правительство, симпатизирующее нацистскому режиму, захватило власть и приступило к уничтожению документов, связанных с расследованием действий нацистов в Аргентине. Как сохранились документы, увиденные сейчас SWC, пока неизвестно.Иммигрантов из нацистской Германии впервые встретили в Аргентине в широком масштабе президент Хосе Феликс Урибуру и его преемник Агустин Педро Хусто. Смена правительства на антинацистского президента в 1938 году привела к расследованию нацистской деятельности в Аргентине, в результате которой были эти документы, получены в настоящее время SWC.