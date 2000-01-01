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Что будет с ценами на нефть? | Фото:08.03 11:42   MIGnews.com

Что будет с ценами на нефть?

Если страны ОПЕК+ не договорятся о дополнительном сокращении нефти, то цены на нефть Brent могут снизиться вплоть до 30 долларов за баррель, прогнозировал ранее аналитик центра энергетики Boston Consulting Group Джейми Уэбстер,- сообщает ВВС.

"Мы легко можем увидеть обновление предыдущих минимумов в районе 26 долларов", - сказал Блумбергу президент консалтинговой группы Rapidan Energy Боб Макналли.

На фоне распространения коронавируса аналитики пересматривают прогнозы по росту спроса на нефть. МЭА в феврале понизило свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году с 1,19 млн до 0,8 млн баррелей в сутки.

МЭА отмечало, что из-за простоя заводов в связи с коронавирусом спрос на нефть и нефтепродукты в Китае сильно снизится. КНР - основной драйвер роста спроса на нефть в мире.


Простой производственных мощностей в КНР - крупнейший с 2008 года шок для нефтяной индустрии, отмечал ранее вице-президент исследовательской компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. Даже если бы страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи, этого было бы недостаточно, чтобы сбалансировать рынок, говорил аналитик.

Консалтинговая компания Facts Global Energy полагает, что спрос на нефть в 2020 году вырастет всего на 60 тысяч баррелей.

3 марта свой прогноз обновил Goldman Sachs. По мнению аналитиков банка, спрос на нефть в 2020 году не вырастет, а сократится - на 150 тысяч баррелей в сутки. "Снижение производства на 1,5 млн баррелей в сутки в апреле или мае не спасет вас в текущей ситуации", - сказал агентству Блумберг глава исследований товарных рынков Goldman Sachs Джеффри Карри.


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