Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











США развернули ядерное оружие малой мощности   | Фото:09.02 15:23   MIGnews.com

США развернули ядерное оружие малой мощности

Пентагон на этой неделе объявил о развертывании своего нового ядерного оружия за последние десятилетия и в ходе этого процесса дал четкое предупреждение Москве, что, по мнению критиков, представляет собой возвращение к грани войны эпохи холодной войны, которая делает перспективу смертельного ядерного просчета далеко более вероятно.

Представители ВМФ подтвердили факт размещения новой боеголовки с баллистическими ракетами для подводных лодок, которую администрация Трампа выделила в качестве центрального компонента своей стратегии сдерживания. Министерство обороны заявило, что оружие малой мощности W76-2, описанное в широком обзоре ядерной политики, проведенном администрацией в 2018 году, доказывает, что США поддерживают неоспоримое ядерное преимущество над Россией и всеми другими конкурентами.

Однако, американские законодатели неоднозначно отреагировали на подтверждение развертывания ракеты в сочетании с публичными комментариями в адрес Кремля. Они заявили, что введение в арсенал любого нового ядерного оружия, даже ракет малой мощности, является опасным шагом, который может дать неверный сигнал противникам.

Военные чиновники так не считают; они уверены в том, что новое ядерное оружие закроет очевидную дыру в арсенале США и улучшит стратегию сдерживания, дав всем понять, что у Пентагона есть возможность нанести удар в случае любой ядерной конфронтации.
 
«В рамках ядерной доктрины 2018 года министерство предусматривало «модификацию небольшое количества баллистических ракетных боеголовок подводного базирования» в качестве реакции на выводы наших вероятных противников вроде России, которые считают, что наличие ядерного оружия малой мощности даст им преимущество над США и их союзниками и партнёрами», — отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.
 
По его словам, такое решение усилит стратегию сдерживания и покажет противникам США, что ядерное оружие малой мощности не даст им никакого преимущества, так как Америка способна «дать решительный ответ на любую возможную угрозу».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:24
Представители Израиля и ОАЭ тайно встретились в Белом доме
15:53
Минздрав выпустил новые рекомендации для израильтян
15:34
"Поведение ХАМАСа приближает нас к смертоносным действиям"
15:29
Иран ищет уран
15:09
Дмитрий Вдовин: В Израиле я впервые. Всегда мечтал приехать
15:09
Нетаниягу: победа Ганца грозит Израилю "потерей века"
14:33
Правительство Ирана не инвестирует в Сирию
14:05
Охана - судейским: Прокуратура - не ваш частный дворик
14:03
Четвертые выборы назначены на 8 сентября 2020 года
13:39
Подозрение на коронавирус у израильской модели Марии Домарк
13:15
Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу
13:11
Нетаниягу: картографы уже работают, земли очень много
12:49
"Живой труп": коллапс дела 4000 неизбежен
12:31
США создают новые военные объекты на северо-востоке Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus