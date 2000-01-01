09.02 15:23 MIGnews.com

США развернули ядерное оружие малой мощности

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Пентагон на этой неделе объявил о развертывании своего нового ядерного оружия за последние десятилетия и в ходе этого процесса дал четкое предупреждение Москве, что, по мнению критиков, представляет собой возвращение к грани войны эпохи холодной войны, которая делает перспективу смертельного ядерного просчета далеко более вероятно.Представители ВМФ подтвердили факт размещения новой боеголовки с баллистическими ракетами для подводных лодок, которую администрация Трампа выделила в качестве центрального компонента своей стратегии сдерживания. Министерство обороны заявило, что оружие малой мощности W76-2, описанное в широком обзоре ядерной политики, проведенном администрацией в 2018 году, доказывает, что США поддерживают неоспоримое ядерное преимущество над Россией и всеми другими конкурентами.Однако, американские законодатели неоднозначно отреагировали на подтверждение развертывания ракеты в сочетании с публичными комментариями в адрес Кремля. Они заявили, что введение в арсенал любого нового ядерного оружия, даже ракет малой мощности, является опасным шагом, который может дать неверный сигнал противникам.Военные чиновники так не считают; они уверены в том, что новое ядерное оружие закроет очевидную дыру в арсенале США и улучшит стратегию сдерживания, дав всем понять, что у Пентагона есть возможность нанести удар в случае любой ядерной конфронтации.«В рамках ядерной доктрины 2018 года министерство предусматривало «модификацию небольшое количества баллистических ракетных боеголовок подводного базирования» в качестве реакции на выводы наших вероятных противников вроде России, которые считают, что наличие ядерного оружия малой мощности даст им преимущество над США и их союзниками и партнёрами», — отметил заместитель министра обороны США Джон Руд.По его словам, такое решение усилит стратегию сдерживания и покажет противникам США, что ядерное оружие малой мощности не даст им никакого преимущества, так как Америка способна «дать решительный ответ на любую возможную угрозу».