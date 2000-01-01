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Иранский кризис: ЕС не спешит | Фото:08.01 15:33   MIGnews.com

Иранский кризис: ЕС не спешит

Евросоюз, похоже, не торопится отвечать на обострение напряженности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Брюссель распространил заявление по поводу убийства американцами Касема Сулеймани спустя три дня после ракетного удара по этому иранскому генералу в Багдаде.

Но ко вторнику глава внешнеполитического ведомства ЕС пригласил на переговоры министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла США, Ян Лессер объясняет сдержанность европейских руководителей тем, что они отдают инициативу своему заокеанскому союзнику, не смеют его опережать и действовать самостоятельно:

"По-моему, что Европу прежде всего заботит уровень предсказуемости американской политики, - сказал он. - Это давняя проблема для Соединенных Штатов. Им было трудно разработать стратегию на иранском направлении. Было известно их отношение к Ирану, но это не то же самое, что стратегия ".

Другая причина медлительности Евросоюза может заключаться в том, важные дипломатические шаги в нем готовятся коллективно, с учётом мнения всех 28 членов. Окончательному голосованию предшествуют многосторонние консультации.

" Согласие должно быть достигнуто именно отдельными, особенно ключевыми государствами, так что это происходит на обоих уровнях. Для единого подхода ЕС к Ирану или другим вопросам необходимо одобрение основных стран-членов".

Эти ключевые государства разработают ответ Евросоюза на кризис вокруг Ирана и представят его на утверждение остальных членов. Переговоры в полном составе пройдут в пятницу.

В Брюсселе намерены реагировать так, чтобы не вызвать к себе недовольства в Вашингтоне или Тегеране и ослабить напряженность между вовлеченными в эти споры столицами


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