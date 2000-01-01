08.01 16:00 MIGnews.com

Китай призывает к сдержанности после ракетных атак Ирана

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Китай в среду призвал к сдержанности со всех сторон после того, как Иран обстрелял ракетами иракские базы с американскими и британскими войсками, заявив, что Пекин будет играть «ответственную роль» в ослаблении напряженности«Ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке еще более ухудшалась», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан на регулярном брифинге для прессы.«Мы призываем заинтересованные стороны проявлять сдержанность», - сказал он.Гэн сказал, что Китай "будет играть ответственную роль в содействии деэскалации ситуации как можно скорее".Надо отметить, что Китай, постоянный член Совета Безопасности ООН, является ключевым партнером Ирана и крупным покупателем нефти в стране.«Китай всегда выступал за то, чтобы все заинтересованные стороны должным образом разрешали свои конфликты и разногласия путем диалога, переговоров и другими мирными средствами», - сказал Гэн.Иран, Китай и Россия провели совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе в декабре, а министр иностранных дел Ирана посетил Пекин в канун Нового года.