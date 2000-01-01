08.01 14:33 MIGnews.com

Глава МИД Британии: дальнейший конфликт никому не интересен

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к сдержанности в связи с ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.Во вторник он призвал иранских лидеров воздержаться от ответных мер против США после ликвидации наиболее авторитетного командира Тегерана Касема Солеймани в результате удара американского беспилотника.Бен Уоллес призывал к спокойствию, даже когда он сказал Палате общин, что «агрессивное поведение Ирана», такое как захват гражданских судов, «никогда не останется безнаказанным».Тем не менее, дальнейший конфликт никому не интересен, подчеркнул он.«Правительство Ее Величества призывает Иран вернуться к нормальному поведению страны, которой он стремится быть, и противостоять побуждению отомстить».«Из информации и разведданных, которые я видел, я могу сказать, что ясно, что имелось в виду как самооборона для человека, который приехал в Ирак для координации убийств и нападений на граждан США, " – сказал Уоллес.«Наша приверженность стабильности и суверенитету Ирака остается неизменной, и мы настоятельно призываем иракское правительство обеспечить, чтобы коалиция могла продолжать нашу работу по противодействию этой общей угрозе»,- заявил министр.Уоллес сказал также, что принимаются срочные меры для защиты британских граждан и интересов и на Ближнем Востоке.Таким образом Великобритания обозначила свою позицию – она на стороне США и коалиции и намерена продолжать свою миссию в Ираке.