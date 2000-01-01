08.01 13:30 MIGnews.com

США направят бомбардировщики B-52 на базу в Индийском океане

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США разместят шесть бомбардировщиков B-52 на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Министерство обороны США заявило , что он развернет шесть B-52 Stratofortress бомбардировщиков британского острова Диего - Гарсия в Индийском океане на фоне иранской угрозы возмездия за убийство генерала Касима Сулеймани,- сообщает CNN.Огромный бомбардировщик B-52 будет доступен, если потребуется для операции против Ирана.На острове находится массивная авиабаза США, которая служит стратегическим местом для операций США на Ближнем Востоке. Он был выбран для развертывания, так как он находится вне пределов досягаемости иранских ракет.CNN подчеркнул, что размещение не сигнализирует, что США планируют операции против Ирана.«Пентагон традиционно размещал бомбардировщики большой дальности и другие самолеты в качестве признака возможности присутствия сил США», - говорится в отчете.В 2019 году Пентагон разместил шесть B-52 в Катаре, когда напряженность в отношениях с Ираном начала расти.Конечно, США могут позволить себе гонять туда-сюда В-52, их военный бюджет это им позволяет. Однако Трамп не зарекомендовал себя как чиновник бесперспективно тратящмй деньги налогоплательщиков. Вспомним хотя бы его позицию относительно участия в финансирования НАТО странами альянса.