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Курды нуждаются в помощи Израиля | Фото:07.11 15:06   MIGnews.com

Курды нуждаются в помощи Израиля

Как пишет The Jewish Press, с ссылкой на Арье Савира из Агенства Тацпит, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сообщила, что Израиль помогает курдам на севере Сирии различными способами.

Выступая в Кнессете в среду на специальной сессии, посвященной судьбе курдов после вторжения Турции в северную Сирию, Хотовели сказала, что Израиль получил «много просьб о помощи, главным образом в дипломатической и гуманитарной областях, в связи с убийствами». сотен мирных жителей, ранения тысяч и перемещение сотен тысяч мирных жителей».
«Мы сочувствуем тяжелым бедствиям курдов и помогаем им по различным каналам», - заявила она.

Она также предупредила, что «возможный крах курдской державы на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля, и очевидно, что такое событие усилит негативные факторы, действующие со стороны Ирана».

Рабочая концепция Израиля заключается в том, что на Ближнем Востоке нет вакуума, и силы, опасные для Израиля, заполнят пустоту, оставшуюся после других сил, выведенных из данного района.

У Израиля «есть личная заинтересованность в сохранении власти курдов и других меньшинств в северной части Сирии в качестве умеренных и прозападных элементов, которые много раз доказывали свою ценность на протяжении многих лет, особенно во время войны против ИГИЛ (исламский государственный террор). организации)», - пояснила она.


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