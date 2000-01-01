07.11 15:06 MIGnews.com

Курды нуждаются в помощи Израиля

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Как пишет The Jewish Press, с ссылкой на Арье Савира из Агенства Тацпит, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сообщила, что Израиль помогает курдам на севере Сирии различными способами.Выступая в Кнессете в среду на специальной сессии, посвященной судьбе курдов после вторжения Турции в северную Сирию, Хотовели сказала, что Израиль получил «много просьб о помощи, главным образом в дипломатической и гуманитарной областях, в связи с убийствами». сотен мирных жителей, ранения тысяч и перемещение сотен тысяч мирных жителей».«Мы сочувствуем тяжелым бедствиям курдов и помогаем им по различным каналам», - заявила она.Она также предупредила, что «возможный крах курдской державы на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля, и очевидно, что такое событие усилит негативные факторы, действующие со стороны Ирана».Рабочая концепция Израиля заключается в том, что на Ближнем Востоке нет вакуума, и силы, опасные для Израиля, заполнят пустоту, оставшуюся после других сил, выведенных из данного района.У Израиля «есть личная заинтересованность в сохранении власти курдов и других меньшинств в северной части Сирии в качестве умеренных и прозападных элементов, которые много раз доказывали свою ценность на протяжении многих лет, особенно во время войны против ИГИЛ (исламский государственный террор). организации)», - пояснила она.