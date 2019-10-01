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Станет ли Махмуд Аббас `историческим лидером`? | Фото:07.11 13:58   MIGnews.com

Станет ли Махмуд Аббас "историческим лидером"?

Когда президент Палестины Махмуд Аббас заявил 29 сентября Генеральной Ассамблее ООН, что он «призовет к проведению всеобщих выборов на Западном берегу, в секторе Газа и Иерусалиме» и «привлечет тех, кто возражает против выборов, к ответственности перед Богом, международным сообществом и историей, Мало кто ожидал, что неуловимые выборы состоятся. Есть еще много препятствий, но, похоже, у Аббаса было какое-то оправдание, чтобы сделать этот смелый призыв.

Традиционное мышление всегда было сосредоточено на необходимости национального примирения в качестве предпосылки к выборам. Но, по мнению старшего советника президента Набиля Шаата, сами выборы помогут добиться примирения путем создания избранного правительства национального единства. «Идея сочетает в себе демократические и плюралистические принципы. Как только правительство единства будет создано со всеми партиями, мы сможем перейти к следующему этапу президентских выборов », - сказал Шаат.

По возвращении в Палестину Аббас создал комитеты, чтобы помочь подготовиться к выборам, и попросил главу Центральной избирательной комиссии Ханы Насер поехать в Газу 7 октября, чтобы оценить реакцию ХАМАСа и других группировок.

Анис Свейдан, глава отдела внешних связей ООП, заявила Аль-Монитору, что ХАМАС выразил готовность участвовать в выборах, но пока не примет окончательного соглашения, пока не будет принят указ. «Теперь мы ждем указа президента о законе о выборах с целью сначала установить сроки проведения парламентских выборов, после которых в течение трех месяцев последуют президентские выборы».

Отметим, что секретарь ФАТХа и силовик Джибрил Раджуб заявил по палестинскому телевидению 4 ноября, что Аббасу 85 лет, и призвал президента стать «историческим лидером», намекая на почетную отставку. С другой стороны, министр гражданских дел Хуссейн Шейх - глава ключевого министерства, которое взаимодействует с Израилем - 15 октября написал в Твиттере, что единственным кандидатом Фатха на пост президента является Аббас.


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