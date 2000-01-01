07.11 12:18 MIGnews.com

Кризис в БАПОР продолжается

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Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) временно отошел в сторону, поскольку продолжается внутреннее расследование предполагаемого злоупотребления в организации.Пьер Крахенбюль, генеральный комиссар агентства, известного как БАПОР, будет временно заменен исполняющим обязанности заместителя руководителя агентства Кристианом Сондерсом.Агентство заявило, что результаты исследования пока "выявили проблемы управления, которые касаются конкретно комиссара. Генеральный комиссар отошел в сторону до завершения процесса».Внутренний отчет по этике утверждал о неумелом управлении и злоупотреблении властью на самых высоких уровнях агентства, что также способствовало финансовому кризису после сокращения финансирования США.Следователи ООН расследуют обвинения в конфиденциальном отчете, копия которого была получена AFP.В докладе описываются «заслуживающие доверия и подтвержденные» обвинения в серьезных этических нарушениях, в том числе с участием Крахенбюля, гражданина Швейцарии.В нем говорится, что обвинения включают высшее руководство, участвующее в «сексуальных проступках, кумовстве, возмездии, дискриминации и других злоупотреблениях властью, для личной выгоды, для подавления законного инакомыслия и достижения других личных целей».Отметим, что в сообщении говорится, что сам Крагенбул был романтически связан с коллегой, назначенным в 2015 году на недавно созданную должность старшего советника после «крайне быстрого» процесса.Это позволило ей присоединиться к нему на международных рейсах бизнес-класса, говорится в сообщении.БАПОР столкнулось с серьезными финансовыми ограничениями после того, как Соединенные Штаты приостановили и впоследствии сократили все его финансирование в 2018 году.Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем обвиняет БАПОР в увековечивании израильско-палестинского конфликта.