07.10 10:11 MIGnews.com

Китай отказывается от сделки по иранскому газу на $5 млрд

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В воскресенье министр нефти Исламской Республики заявил, что китайская государственная нефтяная компания отказалась от заключения сделки на 5 миллиардов долларов на разработку части огромного морского месторождения природного газа в Иране.Выход Пекина из полевого соглашения с Южным Парсом, которое было заключено после того, как Иран заключил ядерную сделку с мировыми державами в 2015 году, последовал за выводом французской Total SA из-за санкций США.Министр нефти Биджан Зангене, которого цитирует информационное агентство министерства ШАНА, заявил в воскресенье, что Китайская национальная нефтяная корпорация «больше не участвует в проекте». Он не уточнил и не назвал причин для вывода, хотя ШАНА сказал, что компания «вышла из контракта» на разработку месторождения.Официальные лица в Пекине не сразу признали свое решение. Телефонные звонки в CNPC прозвучали без ответа в воскресенье, и на их сайте не было упоминания об отзыве.Тем не менее, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отдельно жаловался в воскресенье на кампанию США против Тегерана и ее влияние на иностранные инвестиции.