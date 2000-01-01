Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Elbit получила $153-миллионную сделку с азиатской страной07.10 12:35   MIGnews.com

Elbit получила $153-миллионную сделку с азиатской страной

Контракт с неназванным государством предлагает многослойную систему БПЛА, включающую более 1000 миниатюрных разведывательных машин.

Об этом говорится в заявлении израильской оборонной компании Elbit, заключившей соглашение о беспилотнике с азиатской страной на сумму около 153 миллионов долларов,- сообщает The Times of Israel.

Контракт будет включать сетевую многослойную систему беспилотных летательных аппаратов с летательными аппаратами различных размеров и возможностей и будет доставлен в неназванную страну Юго-Восточной Азии в течение 22-месячного периода.

Материальная часть будет включать в себя более 1000 мини-дронов Elbit THOR, которые выглядят как беспилотные летательные аппараты и предназначены для ведения разведывательных и разведывательных операций. Беспилотный самолет может летать на высоте 2000 футов и со скоростью 65 километров в час (40 миль в час).

Он также будет включать в себя десятки беспилотников «Жаворонок», небольшой самолет, запущенный и эксплуатируемый командой из двух человек, которые широко используются Армией обороны Израиля. Sky Rider и представляет собой тактический беспилотный летательный аппарат, управляемый артиллерийским корпусом, который обеспечивает прямую видео-трансляцию солдатам на земле.

Наконец, заказ включает в себя Hermes 450, продвинутый беспилотный летательный аппарат среднего размера.

Отметим, что «Гермес» используется в основном для разведывательных и наблюдательных миссий, но есть вариант для атаки, который может быть вооружен боеприпасами класса «воздух-земля». Компания не сказала, какая версия была включена в самую последнюю сделку, или сколько дронов Hermes должно было быть доставлено.

«Эта контрактная награда подчеркивает наше конкурентное преимущество, поскольку армии все чаще рассматривают многослойные [беспилотные авиационные системы] решения как ключ к обеспечению превосходного интеллекта при сохранении высокого уровня эксплуатационной гибкости», - заявил генеральный директор Elbit, Бежалел Махлис.


Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:57
Эрдан в ответ на протесты: арабы склонны к насилию
12:17
Дефицит бюджета в Израиле остается высоким
11:50
Солдат ЦАХАЛа: "Извращенцы-геи заслуживают пулю в голову"
11:37
Кац: Начальник Генштаба решил не скрывать атак в Сирии
11:33
Махмуд Аббас симулирует активность
11:24
Трамп рассказал, сколько зарабатывал в Украине сын Байдена
11:05
Слияние Ликуд и Ямина: Шакед дала ответ
10:46
Израиль не готов к удару иранскими крылатыми ракетами
10:33
Импичмент Трампа: появился новый информатор
10:11
Китай отказывается от сделки по иранскому газу на $5 млрд
09:23
Молдова: Трое израильтян арестованы в аэропорту
09:10
В России "похоронили" Заворотнюк: ответ директора
08:49
Нетаниягу придумал, как защитить Израиль от атак с воздуха
08:30
Нетания: транспортному кошмару не видно конца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus