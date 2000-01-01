07.10 12:35 MIGnews.com

Elbit получила $153-миллионную сделку с азиатской страной

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Контракт с неназванным государством предлагает многослойную систему БПЛА, включающую более 1000 миниатюрных разведывательных машин.Об этом говорится в заявлении израильской оборонной компании Elbit, заключившей соглашение о беспилотнике с азиатской страной на сумму около 153 миллионов долларов,- сообщает The Times of Israel.Контракт будет включать сетевую многослойную систему беспилотных летательных аппаратов с летательными аппаратами различных размеров и возможностей и будет доставлен в неназванную страну Юго-Восточной Азии в течение 22-месячного периода.Материальная часть будет включать в себя более 1000 мини-дронов Elbit THOR, которые выглядят как беспилотные летательные аппараты и предназначены для ведения разведывательных и разведывательных операций. Беспилотный самолет может летать на высоте 2000 футов и со скоростью 65 километров в час (40 миль в час).Он также будет включать в себя десятки беспилотников «Жаворонок», небольшой самолет, запущенный и эксплуатируемый командой из двух человек, которые широко используются Армией обороны Израиля. Sky Rider и представляет собой тактический беспилотный летательный аппарат, управляемый артиллерийским корпусом, который обеспечивает прямую видео-трансляцию солдатам на земле.Наконец, заказ включает в себя Hermes 450, продвинутый беспилотный летательный аппарат среднего размера.Отметим, что «Гермес» используется в основном для разведывательных и наблюдательных миссий, но есть вариант для атаки, который может быть вооружен боеприпасами класса «воздух-земля». Компания не сказала, какая версия была включена в самую последнюю сделку, или сколько дронов Hermes должно было быть доставлено.«Эта контрактная награда подчеркивает наше конкурентное преимущество, поскольку армии все чаще рассматривают многослойные [беспилотные авиационные системы] решения как ключ к обеспечению превосходного интеллекта при сохранении высокого уровня эксплуатационной гибкости», - заявил генеральный директор Elbit, Бежалел Махлис.