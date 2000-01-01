07.08 13:39 MIGnews.com

ХАМАС и ФАТХ обменялись упреками

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как известно, 12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о национальном примирении. Несмотря на это, противостояние между ними продолжается.Примером может служить заявление ХАМАС в котором говорится: "Движение ХАМАС при содействии и координации всех национальных кругов Палестины, египетских братьев по вере и международных органов прилагает значительные усилия к снятию блокады сектора Газа, отмене введенных в отношении его населения санкций, восстановлению единства и национального примирения и обеспечения безопасности всех палестинцев".Такая реакция последовала на шаги со стороны ФАТХ и его агитационную кампанию против реализации национального единства и отмены блокады сектора Газа.В свою очередь, премьер-министр правительства национального согласия ПА Рами Хамдалла недавно потребовал от ХАМАС полностью передать правительству ПНА собранные налоги и, наряду с предоставлением ему полномочий по управлению сектором Газа, обеспечить возможность возвращения на работу бывших сотрудников, передачи судебного аппарата и правительственных земель