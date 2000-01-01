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ХАМАС и ФАТХ обменялись упреками 07.08 13:39   MIGnews.com

ХАМАС и ФАТХ обменялись упреками

Как известно, 12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о национальном примирении. Несмотря на это, противостояние между ними продолжается.

Примером может служить заявление ХАМАС в котором говорится: "Движение ХАМАС при содействии и координации всех национальных кругов Палестины, египетских братьев по вере и международных органов прилагает значительные усилия к снятию блокады сектора Газа, отмене введенных в отношении его населения санкций, восстановлению единства и национального примирения и обеспечения безопасности всех палестинцев".

Такая реакция последовала на шаги со стороны ФАТХ и его агитационную кампанию против реализации национального единства и отмены блокады сектора Газа.

В свою очередь, премьер-министр правительства национального согласия ПА Рами Хамдалла недавно потребовал от ХАМАС полностью передать правительству ПНА собранные налоги и, наряду с предоставлением ему полномочий по управлению сектором Газа, обеспечить возможность возвращения на работу бывших сотрудников, передачи судебного аппарата и правительственных земель


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