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Россия может произвести не более 60 `Авангардов` 07.07 17:02   MIGnews.com

Россия может произвести не более 60 "Авангардов"

Кремль с трудом находит источник критических компонентов из углеродного волокна, необходимых для производства оружия, гиперзвукового летательного аппарата, получившего название "Авангард".

Это было одно из шести видов оружия, о котором президент РФ Путин говорил в марте 2018 года. В то время российский лидер утверждал, что "Авангард" способен достигать целей со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, и что оружие может поражать "как огненный шар". Он также сообщил, что устройство уже запущено в серийное производство.

В октябре CNBC стало известно, что Кремль ищет другой источник углеродного волокна, поскольку нынешние поставки не способны выдержать экстремальные температуры гиперзвукового полета. Согласно отчету разведки США, подготовленному месяц назад, Кремль до сих пор не смог найти альтернативный материал из углеродного волокна.

"Ожидается, что они изготовят не более 60 из этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка оказывается слишком дорогой", - сообщил один источник CNBC на условиях анонимности.

Тем не менее, поскольку Москва отдала приоритет программе "Авангард", оружие все еще намечено для достижения первоначального боевого потенциала к 2020 году, согласно сведениям тех, кто, непосредственно знаком с отчетом разведки США.

В мае 2018 года CNBC стало известно, что Россия успешно провела испытания Авангарда дважды в 2016 году. Третий известный тест системы был проведен в октябре 2017 года, и в результате произошел сбой, когда платформа потерпела крах за несколько секунд до поражения своей цели.

Отметим, что в разведывательных отчетах, которые курсировали весной прошлого года, подсчитано, что гиперзвуковые глиссирующие машины России, вероятно, достигнут начальной боеспособности к 2020 году, что является важным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении.


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