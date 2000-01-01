07.07 13:02 MIGnews.com

Иран отклонил план присоединения России и Китая к INSTEX

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Финансовый канал, который 3 европейских стороны в иранской ядерной сделке 2015 года создали для поддержания торговли с Ираном, пока что не принес каких-либо примечательных результатов, заявил глава иранской компании, выступающей в качестве эквивалентной организации для связей с INSTEX.В комментариях в субботу Али Асгар Ноори, генеральный директор иранской компании «Специальный механизм по торговле и финансированию Ирана-Европа» (известный как SATMA на персидском языке), заявил, что «Инструмент поддержки торговых обменов» (INSTEX), , созданный в январе Францией, Германией и Великобританией для содействия недолларовой торговле с Ираном, до сих пор был неэффективным.Несмотря на то что Иран создал SATMA в качестве соответствующей компании для облегчения взаимодействия с INSTEX, европейцы не смогли создать банк для установления связи между покупателями и продавцами обеих сторон, выразил сожаление Нури.Хотя необходимые консультации были проведены, европейские стороны официально не выбрали ни один банк для торговли с Ираном, добавил он.Генеральный директор SATMA считает, что INSTEX должен предоставить Ирану свои нефтедоллары, добавив, что европейские стороны должны закупать иранскую нефть, переводить деньги на счет иранской эквивалентной компании и позволять Тегерану использовать эти средства для импорта.Он также пояснил, что даже если европейские страны не могут покупать иранскую нефть, им следует создать кредитную линию для Ирана, предоставить Исламской Республике финансовые кредиты и получить взносы после продажи иранской нефти.Интересно отметить, что хотя Россия и Китай неоднократно выражали свою заинтересованность в работе этого канала, Нури отклонил любой официальный план присоединения России и Китая к INSTEX, заявив, что платежный канал как торговая компания основан всего тремя акционерами, а именно Францией, Великобританией и Германией.