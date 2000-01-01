07.07 11:02 MIGnews.com

США стремится “перетянуть” Катар на свою сторону

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Правящий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 9 июля, чтобы обменяться мнениями о последних региональных и международных событиях, сообщает государственное информационное агентство Катара в субботу.В июне Белый дом заявил, что визит будет посвящен экономическим связям и вопросам безопасности, а также вопросам борьбы с терроризмом.Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром в 2017 году, что стало одним из острейших дипломатических споров в регионе за последние годы. Они обвинили Доху в поддержке исламистских боевиков и Ирана. Катар эти обвинения отрицает.Отметим, что США впервые направили в Катар истребители-невидимки F-22, заявили в пятницу их военные, что способствует наращиванию сил США в Персидском заливе на фоне напряженности в отношениях с Ираном.Истребители-истребители F-22 Raptor ВВС США были развернуты “для защиты американских сил и интересов”, - говорится в заявлении Центрального военного командования ВВС США, в котором не указывается, сколько высокотехнологичных самолетов было отправлено.Таким образом, США “втягивает” Катар в орбиту своих интересов в противостоянии с Ираном.