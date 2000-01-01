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Силы безопасности ПА пресекли нападение на ЦАХАЛ | Фото:07.06 16:19   MIGnews.com

Силы безопасности ПА пресекли нападение на ЦАХАЛ

Как сообщил в воскресенье новостной сайт Ynet, палестинские силы безопасности в четверг получили информацию о подготовке нападения на военнослужащих ЦАХАЛ, дислоцированных в районеДженина на Западном берегу.

Реализуя полученную информацию, палестинцы провели разведку, в ходе которой были обнаружены около 30 самодельных бомб, которые обычно используют против солдат.

Позже был обнаружен тайник с еще 10 «трубными бомбами» зарытыми на сельскохозяйственных землях. По сообщениям, это оружие было спрятано вблизи транспортного маршрута, который часто использовали солдаты ЦАХАЛА.действовавшие в этом районе.

Таким образом, палестинские силы безопасности предотвратили готовящееся нападение на израильские войска недалеко от города Дженин на Западном берегу. И это, несмотря на то, что Палестинская администрация объявила о прекращении сотрудничества с Израилем в области безопасности из-за планов правительства аннексировать части Западного берега.

Палестинские официальные лица не подтвердили, была ли информация о запланированном нападении передана израильским коллегам. Неизвестно, были ли произведены аресты палестинцев, подозреваемых в хранении оружия.

Опубликованное сообщение вносит дополнительную неопределенность в вопрос о сотрудничестве Израиля и ПА в сфере безопасности. Конечно, хорошо было бы, чтобы палестинцы сами поддерживали режим безопасности в зонах своего контроля. Даже если не будут сообщать о таких операциях до их реализации.

Однако, пока это не реально.


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