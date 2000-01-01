07.06 15:07 MIGnews.com

МАГАТЭ обеспокоено поведением Ирана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Согласно Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран нарушает все ограничения по ядерному соглашению 2015 года.Агентство выразило серьезную обеспокоенность тем, что Иран в течение нескольких месяцев отказывал ему в доступе к интересующим его объектам и информации, которая могла быть частью программы создания ядерного оружия, сообщает Reuters.По данным МАГАТЭ, по состоянию на 20 мая, общий объем запасов низкообогащенного урана в Иране составил 1,73 тонны против 1,1 тонны 19 февраля.При этом, Иран продолжает обогащать уран до 4,5 процента, что превышает 3,67 процента, предусмотренные соглашением 2015 года.Кроме того, в документе подчеркивается«возможное использование и хранение ядерного материала в другом месте, указанном агентством, где обычные взрывные испытания на открытом воздухе могли проводиться в 2003 году».Это подтверждает сказанное израильскими официальными лицами после того, как еврейское государство тайно получилодокументацию о прошлой ядерной программе Ирана, закончившейся в 2003 году. «Конфискация» Израилем, очевидно, помогла МАГАТЭ в реальной оценке ядерной программы Ирана.В заключении документа Генеральный директор МАГАТЭ призвал Иран немедленно начать в полной мере сотрудничать с агентством, в том числе путем обеспечения быстрого доступа к местам, подлежащим инспекции.