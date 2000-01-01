МАГАТЭ обеспокоено поведением Ирана

Согласно Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран нарушает все ограничения по ядерному соглашению 2015 года.
Агентство выразило серьезную обеспокоенность тем, что Иран в течение нескольких месяцев отказывал ему в доступе к интересующим его объектам и информации, которая могла быть частью программы создания ядерного оружия, сообщает Reuters.
По данным МАГАТЭ, по состоянию на 20 мая, общий объем запасов низкообогащенного урана в Иране составил 1,73 тонны против 1,1 тонны 19 февраля.
При этом, Иран продолжает обогащать уран до 4,5 процента, что превышает 3,67 процента, предусмотренные соглашением 2015 года.
Кроме того, в документе подчеркивается«возможное использование и хранение ядерного материала в другом месте, указанном агентством, где обычные взрывные испытания на открытом воздухе могли проводиться в 2003 году».
Это подтверждает сказанное израильскими официальными лицами после того, как еврейское государство тайно получилодокументацию о прошлой ядерной программе Ирана, закончившейся в 2003 году. «Конфискация» Израилем, очевидно, помогла МАГАТЭ в реальной оценке ядерной программы Ирана.
В заключении документа Генеральный директор МАГАТЭ призвал Иран немедленно начать в полной мере сотрудничать с агентством, в том числе путем обеспечения быстрого доступа к местам, подлежащим инспекции.