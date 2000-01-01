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Саудовская Аравия и ОАЭ готовы бороться с Daesh | Фото:07.06 13:43   MIGnews.com

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы бороться с Да'иш

Саудовская Аравия и ОАЭ на виртуальной встрече Глобальной коалиции против Да'иш вновь заявили о своей решимости уничтожить эту террористическую организацию и ее ячейки. В мероприятии приняли участие министры из 30 стран.Один из них, министр иностранных дел СА, Фейсал бин Фархан в своем выступлении сказал:

«Мы в Саудовской Аравии готовы поделиться своим опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом, предотвращения их финансирования и продвижения ценностей терпимости и открытость. Я хотел бы сослаться на работу финансовой группы Counter ISIS (CIFG) под председательством Саудовской Аравии, США и Италии и ее постоянные усилия по устранению источников финансирования Да'иш и ее филиалов»,- добавил он.

Министр обратил внимание на целенаправленные усилия по ликвидации террористической организации в Африке. Фархан выразил обеспокоенность по поводу «отсутствия политического урегулирования кризисов в регионе и внешней поддержки, оказываемой ополченцам-сектантам, которые пропагандируют ненависть и экстремизм».

Тем временем министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна будет и впредь делать все возможное в качестве со-лидера Целевой группы по стабилизации вместе с Германией и США.

«ОАЭ давно осознают тот факт, что угроза со стороны Да'иш требует многогранной стратегии и твердой приверженности. Именно эта надежная координация между нами сделала успешными наши усилия по противодействию угрозам террористической группы на международном уровне », - сказал Гаргаш.

К сожалению, столь оптимистичные выступления этих стран по поводу активизации борьбы с террором, на деле сталкиваются с отсутствием надлежащих мер противодействия отдельным представителям стран участниц, причастным к террористической деятельности, в частности, финансированию террора.


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