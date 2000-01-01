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США получили от Ирана очередной отказ | Фото:07.06 16:10   MIGnews.com

США получили от Ирана очередной отказ

Иран проигнорировал попытку президента США Дональда Трампа вовлечь Исламскую Республику в новые переговоры. Речь шла о «крупной сделке» пересмотра ядерного соглашения, подписанного во время президенства Барака Обамы.

Трамп сделал предложение после того, как обе стороны осуществили свою последнюю сделку по обмену заключенными 4 июня. Трамп написал в Твиттере:

"Не ждите до выборов в США ... Я собираюсь победить. Вы заключите более выгодную сделку сейчас!". Как известно Трамп считает, что соглашение эпохи Обамы, которое он назвал худшей сделкой в истории США и из которой США вышли в 2018 году, нуждается в реструктуризации с нуля.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф , разработчик первоначальной ядерной сделки, дал понять, что иранская позиция остается неизменной. Зариф «бросил мяч» на поле Трампа. Он заявил, что надо восстанавливать соглашение, а не пересматривать его. «У нас была сделка, когда вы вошли в свой офис. ... Ваши советники, которые сами уже уволены к настоящему времени - сделали глупую ставку».

Иранские СМИ, объясняют этот шаг Трампа тем, что он не смог справиться с многочисленными кризисами в стране и за рубежом. При этом утверждается, что сейчас он пытается перезапустить переговоры с Ираном допуская, что они могут прийти ему на помощь на президентских выборах.


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