07.06 11:47 MIGnews.com

Опять «нефть в обмен на продовольствие»?

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Официальные лица Ирана и США находятся на ранних стадиях переговоров по соглашению, позволяющему Тегерану продавать ограниченное количество нефти в обмен на товары, сообщили иракские источники Arab News.По словам официальных лиц в Багдаде, знакомых с переговорами, Ирак станет транзитным пунктом как для экспорта нефти, так и для импорта товаров.Заявленная политика Вашингтона заключается в санкциях, направленных на сокращение экспорта иранской нефти до нуля. Источники в правительстве США не подтвердили Arab News, что состоялась сделка, разрешающая ограниченные продажи.Однако высокопоставленный иракский чиновник, знакомый с тем, что он назвал «текущими переговорами», отметил, что сделка является «жестом доброй воли, предложенным американцами, чтобы снизить эскалацию между двумя странами, хотя данная сделка все еще находится на этапе подготовки».Иран вооружает, оснащает и контролирует десятки вооруженных группировок в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, чья деятельность представляет серьезную угрозу для США и их союзников в регионе. Одна из целей экономических санкций США – не дать Тегерану возможности финансировать эти группы.«Главная цель, которую стремятся достичь американцы, – не дать иранцам получить наличные», – сказал Arab News иракский чиновник, знакомый с ходом переговоров.«Сделка позволит американцам контролировать все: объем экспортируемой иранской сырой нефти и вид импортируемых товаров, и быть уверенным, что деньги не выплачиваются. Это парализует иранцев и вынудит их отказаться от финансирования вооруженных группировок, а также заставит их заниматься внутренней иранской ситуацией», – добавил он.Соглашение основывается на программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие», которая была реализована в Ираке в 1995 году для ослабления воздействия санкций, введенных после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году. Программа позволила Ираку продавать нефть в обмен на продукты питания, лекарства и т. д. под надзором ООН без привлечения средств для наращивания вооруженных сил.«Целевая форма предлагаемой сделки является почти копией программы «нефть в обмен на продовольствие», но Ирак заменит ООН в качестве надзорного органа по закупкам, получению и распределению средств», – отмечает видный шиитский лидер, один из собственников иракской нефтяной компании и член парламентского комитета, знакомый с ходом переговоров, сообщает Arab News.«Предложение состоит в том, чтобы открыть банковский счет в иракском Центральном банке для Ирана, с целью перевода на него денег, полученных от продажи иранской нефти, чтобы позже оплачивать иранские покупки, используя эти деньги. Данный механизм позволит американцам внимательно следить за деньгами и контролировать выплаты Ирана», – поясняет источник.Сделка также позволит решить другую проблему. В течение многих лет Ирак импортировал из Ирана 1100 МВт электроэнергии в день, в дополнение к 28 миллионам кубометров газа.Поставки прекратились прошлым летом, потому что Ирак не смог заплатить в результате финансовых санкций США в отношении Ирана.