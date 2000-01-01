07.06 10:15 MIGnews.com

Министрам ПНА почти вдвое увеличили зарплату

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По сообщениям СМИ, в интернете появились документы, свидетельствующие о том, что в 2017 году глава "Палестины" Махмуд Аббас без возражений согласился увеличить месячную зарплату министров с 3000 до 5000 долл. США, а также повысить зарплату премьер-министра с 4000 до 6000 долл. США.Откровение от анонимной онлайн-группы, известной как «Против течения», появилось в то время, когда палестинское правительство столкнулось с отчаянным финансовым дефицитом.«В то время, когда народ Палестины борется с экономическими трудностями, когда зарплаты в Газе были сокращены, такие решения бросают вызов логике и справедливо раздражают людей», – написал Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу в ответ на новость об увеличении зарплаты палестинским чиновникам.Как известно, в последние месяцы ПНА была вынуждена вдвое сократить заработную плату многих сотрудников из-за продолжающегося финансового спора с Израилем.Еврейское государство вычитает около 10 миллионов долларов в месяц из налогов, которые оно собирает от имени ПНА, и поясняет, что эти деньги соответствуют общей сумме выплат семьям заключенных в израильских тюрьмах – включая тех, кто совершал нападения на израильтян.Аббас отреагировал на этот шаг Израиля, отказавшись принять какие-либо налоговые поступления, которые составляют более половины бюджета его правительства.США также сократили помощь палестинцам на сотни миллионов долларов.Тем временем Джейсон Гринблатт, специальный посланник президента США по международным переговорам на Ближнем Востоке, заявил, что повышение зарплат министрам показало, что палестинское руководство стремилось к обогащению, «добровольно создавая финансовый кризис».«Где же забота о людях?», – риторически спрашивает он в Твиттере.