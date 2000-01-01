07.05 14:41 MIGnews.com

Эффект внезапности по-ирански

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По сообщениям иранских СМИ, министр обороны Ирана, бригадный генерал Дехкан, во время очередного выступления заявил, как обычно, что враги пытаются лишить Иран всех элементов силы и могущества, пытаясь нанести удар по исламской революции используют все имеющиеся возможности: экономические, политические, военные, культурные и шпионские, чтобы помешать росту и развитию исламского республиканского строя, а также процессу в ходе которого исламский строй Ирана вдохновляет других и служит им примером.А далее последовало нечто новое, во всяком случае до настоящего времени, не озвученное в военной доктрине ИРИ. Речь идет о том, чтобы первыми нанести удар по предполагаемым врагам. Вот как об этом пишет ParsToday: "Необходимо точно выявив слабые стороны врага и сконцентрировавшись на них воспользоваться эффектом внезапности и ни в коем случае не проявлять халатности", - заявил министр обороны ИРИ.