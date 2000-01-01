07.05 12:38 Ирина Петрова

Непотопляемый Абу Мазен

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Председатель Палестинской национальной администрации, 82-летний Махмуд Аббас (Абу Мазен), которого уже сто раз списывали со счетов, объявляли никого не представляющим и потерявшим контроль – снова бодр, энергичен и при делах. Мало того, что он ездит по миру и встречается с арабскими лидерами. Сам президент Трамп принимает его в Белом доме и признает партнером по мирному урегулированию, которым Вашингтон намерен заняться в ближайшее время. Трампа не пугает, что до него об это партнерство обломали зубы Джордж Буш-младший и Барак Обама. Не останавливает его и поддержка, которую открыто выражал Абу Мазен Хиллари Клинтон накануне выборов. Даже египетский президент Ас-Сиси, давно мечтающий заменить Аббаса молодым и харизматичным Мохаммедом Дахланом, вынужден смириться с тем, что во главе Палестины по-прежнему стоит непотопляемый Абу Мазен.Он, как и прежде, не стесняется врать. Например, в ответ на призыв президента США прекратить пропаганду ненависти, заявляет, что школы автономии учат детей «жить в условиях мира». Повторяет старую мантру о том, что Израиль должен всего лишь признать право палестинцев на свое государство – «как палестинцы признают Израиль», и прекратить строительство поселений. При этом он прекрасно знает, что Трамп симпатизирует Израилю и сам более или менее в курсе, что пропагандируется в палестинских школах, какие суммы выплачиваются семьям террористов и т.д.Но почему Трамп со своим парадоксальным подходом ко многим политическим вопросам решил ставить на ту же темную лошадку – или наступать на те же грабли, - что и его предшественники? Почему именно к Аббасу отправился спецпосланник по Ближнему Востоку Джейсон Гринблат, чтобы выяснить официальную палестинскую позицию? Да, Абу Мазен до сих пор остается руководителем, но он смертельно всем надоел и за все эти годы ни на шаг не сдвинул мирный процесс, на который нацелен Трамп…Наиболее очевидный ответ – Абу Мазену в данный момент нет альтернативы. Тех, кто знаком с особенностями палестинского управления, это не удивляет. Аббас намертво зачистил вокруг себя политическое пространство, так и не назначив преемника. Даже если он добровольно уйдет в отставку, мирного перехода власти к другому лидеру не получится - его противники в автономии только и ждут повода для переворота. В ПА начнутся беспорядки, активизируются экстремисты всех мастей, включая сторонников Исламского государства. А ведь уничтожение ИГ – главная цель, которую ставит перед собой Белый дом на Ближнем Востоке. Никому, в том числе и Израилю, не нужно, чтобы Иудея и Самария превратились в новую горячую точку и оплот исламистов.Второе объяснение: Трамп хочет использовать падающий авторитет Абу-Мазена и его распри с ХАМАСом. Находясь в невыгодном положении, палестинский лидер окажется более сговорчивым и пойдет на уступки ради ощутимых подвижек мирного процесса.И наконец, самый простой вариант: Трамп дает Аббасу последний шанс. Если раис его не использует, Белый дом начнет искать другого партнера.Не на это ли рассчитывают идеологи ХАМАСа, только что официально опубликовавшие новую хартию и выступившие с заявлением о предстоящих переговорах?Об изменениях в хамасовской программе уже много писали. В ней упоминается Палестинское государство в границах 1967 года и проводится разграничение между евреями и «сионистами». С сионистами движение будет бороться за «полное освобождение Палестины», а евреев даже готово терпеть в своем государстве. Из новой программы исчез пункт об уничтожении Израиля; кроме того, ХАМАС отказывается считать себя дочерней организацией «Братьев-мусульман».Уже давно нет сомнений, что радикальная организация, правящая в Газе, переходит на политические рельсы и стремится к легализации. После избрания председателем политбюро движения бывшего главы правительства Газы Исмаила Ханийе об этом заговорили повсеместно. Но движению нужно прежде всего заручиться поддержкой арабских стран – отсюда и отречение от запрещенных в Египте «Братьев-мусульман».Новое здесь то, что хамасовские лидеры вдруг высказали свое мнение о переговорном процессе. До сих пор ХАМАС вел с Израилем переговоры только о прекращении огня или об обмене пленными – и то исключительно через посредников. Никакого другого диалога с «сионистским врагом» быть не могло, да и Израиль не собирался ни о чем договариваться с террористами. Но теперь власти Газы неожиданно прокомментировали встречу Аббаса с Трампа и предупредили, что Абу Мазен не уполномочен вести переговоры от имени палестинского народа, а данные им обещания ни к чему не обязывают ХАМАС.Можно ли расценить их заявление как желание участвовать в мирном процессе – или даже его возглавить? Нет ничего невозможного, тем более что такие нестандартные решения вполне отвечают характеру Трампа. Не случайно он отметил, что "нельзя установить прочный мир, пока палестинские лидеры не выступят единым фронтом".Неужели хамасовцы и вправду хотят мира с Израилем? Вовсе нет. Если их допустят к процессу, они начнут выбивать у еврейского государства территориальные и прочие уступки, как уже давно поступает Махмуд Аббас. Статус «партнера» позволит ХАМАСу получать щедрые подачки от международного сообщества, набирать политические очки и расширять свое влияние в автономии. Это не помешает боевикам движения готовить теракты против Израиля, ведь боевое крыло есть и в ФАТХе, который признан полноправным участником переговоров.Разумеется, Израиль не согласится вести переговоры с террористами, но на него могут оказать жесткое давление. Правда, у нас есть союзник, не заинтересованный в усилении и легитимации ХАМАСа – как, впрочем, и в создании палестинского государства. Можно надеяться, что непотопляемый Абу Мазен сплетет свою интригу достаточно искусно, чтобы не дать террористам из Газы сместить его с поста, и что нам не придется платить за это слишком высокую цену.