07.03 12:48 MIGnews.com

Вдогонку за Россией

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Соединенные Штаты собираются ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия и для этих целей Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона в следующем году планируют увеличить бюджет более чем в два раза, сообщает The Hill со ссылкой на директора этого управления Стивена Уокера.В информации отмечается, что, таким образом Вашингтон намерен противодействовать своим конкурентам в этой сфере — России и Китаю."Нам очень нужны долларовые вливания в нашу инфраструктуру", — заявил Стивен Уокер.Как отмечает издание, в проекте бюджета на 2019 финансовый год Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона планируется выделить почти $257 млн, между тем как в бюджете на этот финансовый год фигурирует сумма $108,6 млн."Не думаю, что мы получили все, чего хотели, но это был хороший первый шаг", — заявил Уокер.