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07.03 15:23   MIGnews.com

На что способна Америка. Мнение иранского офицера

По сообщению иранских СМИ, командующий ВМС КСИР ИРИ бригадный генерал Али Фадави заявил, что американцы сами знают, что не способны противостоять Ирану в военном плане.

"Сегодня западные империалисты всякий раз, когда помышляют о военной агрессии на Иран при первом же элементарном расчете отказываются от этих мыслей", - сказал бригадный генерал Али Фадави пояснил, что в случае военного противостояния в борьбе с исламским Ираном империалистам придется дорого заплатить за малейшую попытку удовлетворить минимальные интересы.

Он отметил, что военное снаряжение Америки ничтожно перед силой веры и духом мученичества воинов Ислама, и что американцы и их марионетки в регионе потерпели поражение от Исламской революции и борцов Ислама в исламских странах.
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