07.02 17:30 MIGnews.com

Почему Египет остался в стороне от новой эскалации

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На прошлой неделе между Израилем и сектором Газа произошла серия военных столкновений, последняя из которых состоялась 5 февраля на рассвете. Израильские самолеты совершили налет на позицию ХАМАСа в южной части сектора Газа после того, как израильская армия заявила, что три ракеты были выпущены из анклава в направлении Израиля. Ракеты упали на открытые пространства в секторе Газа.Египет не послал делегацию безопасности в сектор Газа, чтобы сдержать ситуацию и остановить военные столкновения, как это обычно бывает.Последний визит египетской делегации в сектор безопасности в сектор Газа состоялся 8 сентября и был направлен на укрепление перемирия. Еще один визит был запланирован на 6 января с той же целью, но делегация отменила визит без объяснения причин.Член египетского парламента, близкий к египетской разведке, которая занимается посредничеством между ХАМАСом и Израилем, заявил Al-Monitor: «В настоящее время существуют необъявленные проблемы доверия между Египтом и ХАМАСом, поскольку глава политического бюро ХАМАСа Исмаил Хания посетил Иран 6 января в рамках своего зарубежного тура. ХАМАС не включил Иран в список стран, которые он посетит при запросе разрешения Египта на поездку Хании за границу ».Мустафа аль-Саваф, политический аналитик и журналист газеты Felesteen в Газе, заявил «Аль-Монитор», что маловероятно, что «эскалация между Газой и Израилем приведет к новой войне, потому что ни ХАМАС, ни Израиль не хотят идти на этот шаг».Он сказал: «Египет осознает, что нынешняя эскалация не приведет к битве. По этой причине его делегация по вопросам безопасности не посещала Газу. Возможно, произойдет вмешательство по телефону, чтобы сдержать ситуацию и предотвратить ее обострение ».