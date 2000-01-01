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Вашингтон не будет просить ПА о диалоге | Фото:07.02 16:01   MIGnews.com

Вашингтон не будет просить ПА о диалоге

США готовы к обсуждению «мирного плана» по Ближнему Востоку, однако «не будут бегать за Палестиной и просить о диалоге». Данное мнение высказал в Совбезе ООН советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.

В постпредставительстве США в ООН состоялась встреча Кушнера с представителями 15 стран-членов СБ ООН.

В беседе с журналистами по итогам встречи, Кушнер заявил, что президент ПА Махмуд Аббас «удивился позитивному содержанию» документа, однако отверг план еще до того, как его обнародовали.

Американский мирный план может стать «последним шансом» для палестино-израильского конфликта, считает зять Трампа, отметив, что на данном этапе реализация принципа двух государств представляется весьма сложной.

«Учитывая масштабы еврейских поселений и требования палестинцев, надежды на урегулирование конфликта почти нет. США смогли убедить Израиль по поводу плана и, сейчас, самым «конструктивным» шагом со стороны палестинцев будет детальное обсуждение документа», - сказал он.


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