07.01 14:00 MIGnews.com

Аналитики предупреждают Израиль о возможной войне с Ираном

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В настоящее время безопасность Израиля ставится под сомнение по многим направлениям, и нынешняя политика правительства может привести к широкомасштабной войне в регионе, если она не будет обновлена ​​в ближайшем будущем, говорится в ежегодном отчете Института исследований национальной безопасности (INSS),- сообщает TPS.Отчет был доставлен исполнительным директором INSS Амосом Ядлиным президенту Реувену Ривлину в понедельник.«В центре стратегической оценки 2020 года лежит напряженность между явной силой Израиля и его впечатляющими успехами в нескольких областях и возможностью того, что эта положительная ситуация окажется временной и нестабильной», - говорится в документе INSS.В отчете подчеркивается, что отсутствие стабильного правительства в ближайшие месяцы подорвет способность Израиля достичь своих целей в области национальной безопасности и дипломатии из-за неспособности страны разработать соответствующую стратегию для решения уникальных задач, стоящих перед ней без стабильного правительства.После продолжительной работы над отчетом исследователи INSS недавно добавили раздел, в котором обсуждается целенаправленную ликвидацию Кассема Солеймани, главы иранской элиты Кудс и одной из самых значительных фигур в Исламской Республике.В документе обсуждены последствия ликвидации для национальной безопасности Израиля, и в него были включены политические предложения для правительства после неожиданного американского шага.Одним из важнейших выводов, к которым приходят в INSS: «Устранение Кассема Сулеймани, командующего иранскими силами Кудс, в ходе нападения США в начале 2020 года укрепило нашу оценку возможности эскалации и необходимости формулировать новую израильскую стратегию. Это событие создает новую ситуацию и обладает потенциалом для стратегического сдвига ».