Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











13 сценариев мести для США | Фото:07.01 15:44   MIGnews.com

13 сценариев мести для США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сказал, что даже самый слабый из 13 сценариев, рассматриваемых для мести за убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, станет «историческим кошмаром» для правительства США.

«Операция по отмщению за кровь великого героя иранской нации не будет единичной», - заявил Шамхани во вторник.

«(Даже) самый слабый из 13 сценариев мести станет для Америки историческим кошмаром», - добавил высокопоставленный чиновник.

«Исходя из некоторых соображений, мы не можем предоставить больше информации средствам массовой информации», - сказал он.

«Если американские войска не покинут наш регион вертикально на своих ногах, мы позаботимся о том, чтобы их тела покинули его горизонтально», - продолжил он.

Генерал-лейтенант Сулеймани, Абу Махди аль-Мухандис, который был заместителем главы иракского Хашд аш-Шааби (PMU), и ряд их окружения были убиты в результате удара американских беспилотников возле международного аэропорта Багдада в ранние часы пятницы.

Белый дом и Пентагон взяли на себя ответственность за убийство генерала Сулеймани в Ираке, заявив, что нападение было совершено по указанию президента США Дональда Трампа.

В сообщении в пятницу утром лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи предупредил, что жестокая месть ожидает преступников, стоящих за мученической смертью генерала Сулеймани.
Аятолла Хаменеи также напомнил всем друзьям и врагам иранского генерала, что путь сопротивления будет энергично продолжаться, подчеркнув, что «продолжающаяся битва и окончательная победа разочаруют убийц и преступников»,- сообщает Тасним.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Танкистка заряжала орудие в 17 раз медленнее норматива
15:29
Похороны Сулеймани: число жертв резко возросло
14:42
Британия: от войны с Ираном выиграют только террористы
14:22
Уровень озера Кинерет поднялся на пять сантиметров
14:07
ШАС: ненависть к Нетаниягу сводит Либермана с ума
14:00
Аналитики предупреждают Израиль о возможной войне с Ираном
13:58
Из-за множества жертв: похороны Сулеймани перенесены
13:55
В Швейцарии оборудовали необычный кинотеатр с кроватями
13:27
Водителю, убившему ребенка в Йом Кипур, вынесли приговор
13:02
Туриста из США заперли в багажном отсеке автобуса
13:00
ХАМАС оправдывает ожидания Тегерана
12:52
Иран разработал 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
12:25
Нетаниягу про речь раввина Йосефа: это неприемлемо
12:23
Похороны Сулеймани: в давке погибли 35 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus