13 сценариев мести для США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сказал, что даже самый слабый из 13 сценариев, рассматриваемых для мести за убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, станет «историческим кошмаром» для правительства США.
«Операция по отмщению за кровь великого героя иранской нации не будет единичной», - заявил Шамхани во вторник.
«(Даже) самый слабый из 13 сценариев мести станет для Америки историческим кошмаром», - добавил высокопоставленный чиновник.
«Исходя из некоторых соображений, мы не можем предоставить больше информации средствам массовой информации», - сказал он.
«Если американские войска не покинут наш регион вертикально на своих ногах, мы позаботимся о том, чтобы их тела покинули его горизонтально», - продолжил он.
Генерал-лейтенант Сулеймани, Абу Махди аль-Мухандис, который был заместителем главы иракского Хашд аш-Шааби (PMU), и ряд их окружения были убиты в результате удара американских беспилотников возле международного аэропорта Багдада в ранние часы пятницы.
Белый дом и Пентагон взяли на себя ответственность за убийство генерала Сулеймани в Ираке, заявив, что нападение было совершено по указанию президента США Дональда Трампа.
В сообщении в пятницу утром лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи предупредил, что жестокая месть ожидает преступников, стоящих за мученической смертью генерала Сулеймани.
Аятолла Хаменеи также напомнил всем друзьям и врагам иранского генерала, что путь сопротивления будет энергично продолжаться, подчеркнув, что «продолжающаяся битва и окончательная победа разочаруют убийц и преступников»,- сообщает Тасним.