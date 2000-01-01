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ХАМАС оправдывает ожидания Тегерана | Фото:07.01 13:00   MIGnews.com

ХАМАС оправдывает ожидания Тегерана

Палестинские группировки в секторе Газа установили свою траурную палатку во время похоронного марша 4 января для убитого главы Сил Кудс Касема Сулеймани. У входа в палатку на полу были размещены карты Соединенных Штатов и Израиля, чтобы входя, посетители наступали на них. Хамас и Исламский джихад, которые рассматривали Сулеймани как лидера, который поощрял, поддерживал и направлял их в их борьбе против «сионистского врага», опубликовали траурные объявления, подчеркивающие его центральную роль в продвижении палестинского сопротивления.

Вместе с тем, предполагается что ХАМАС и исламский джихад через Египет предупредили, что не атакуют Израиль, и до сих пор не было никаких насильственных реакций на ликвидацию Сулеймани.

Между тем у руководства ХАМАСа еще есть время поиграть в игру и снизить ожидания Ирана о возмездии со стороны ХАМАСа. В траурном объявлении Хамаса осудили Соединенные Штаты и поблагодарили Сулеймани за его вклад в военную мощь Хамаса, но не обещали мести за убийство. Траурная палатка в Газе была для всех организаций Газы, но, в отличие от Бейрута, похоронного шествия не было.

Как долго может продолжаться эта игра? Источник в израильской службе безопасности сообщил «Аль-Монитор», что все зависит от обострения ситуации. Если Соединенные Штаты действительно нанесут удар по 52 иранским целям, как обещал президент Дональд Трамп, ХАМАС не сможет оставаться на ограждении. Даже если ХАМАС попытается использовать исламский джихад в качестве прикрытия или посредника, никто это не «проглотит» , и шансы на соглашение с Израилем будут исчерпаны,- пишет Аль-Монитор.


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