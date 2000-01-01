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Правительство Ирака не может выполнить решение парламента | Фото:07.01 12:01   MIGnews.com

Правительство Ирака не может выполнить решение парламента

После убийства Касема Сулеймани в Багдаде парламент Ирака проголосовал за резолюцию, требующую от премьер-министра высылки всех иностранных войск из страны.

На внеочередном заседании в отсутствие всех курдских и большинства членов парламента-суннитов иракский парламент принял 5 января решение, призывающее правительство отменить просьбу о помощи, направленную им международной коалиции для борьбы с Исламским государством (IS). ). Парламент призвал прекратить присутствие каких-либо иностранных сил на иракской территории и запретить им использовать иракскую землю, воду и воздух по любой причине.

Это решение было принято после того, как 3 января американские войска убили Касма Сулеймани , главнокомандующего силами Кудса Исламской революционной гвардии (КСИР), и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы Народных мобилизационных подразделений Ирака.

Однако новое решение не удовлетворило призывы политических партий, лояльных Ирану, и вооруженных шиитских группировок расторгнуть соглашение о безопасности, подписанное между Багдадом и Вашингтоном в 2008 году, закрыть посольство США в Багдаде и разорвать дипломатические отношения между двумя странами. страны.

Между тем нынешнее иракское правительство является временным правительством, поскольку премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку 29 ноября. Согласно Конституции Ирака , его правительство не может заключать или отменять международные соглашения и договоры или предлагать законы.


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