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НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия | Фото:07.01 11:17   MIGnews.com

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия

Тегерану следует воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил генсек НАТО Йенс
Столтенберг по итогам экстренной встречи альянса в Брюсселе.

«Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия», - сказал глава Североатлантического альянса.

Отметим, что Столтенберг подчеркнул, что решение об операции по ликвидации Сулеймани США принимали без консультаций с НАТО или коалиции по борьбе с ДАЕШ и этим ограничился в оценке действий США по этому конкретному происшествию.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани и несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «Хашди Шааби» были убиты в результате ракетного удара США в аэропорту Багдада. В американском военном ведомстве заявили, что операция была санкционирована президентом Дональдом Трампом.

Среди погибших находился и заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.


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