07.01 11:17 MIGnews.com

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия

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Тегерану следует воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил генсек НАТО ЙенсСтолтенберг по итогам экстренной встречи альянса в Брюсселе.«Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия», - сказал глава Североатлантического альянса.Отметим, что Столтенберг подчеркнул, что решение об операции по ликвидации Сулеймани США принимали без консультаций с НАТО или коалиции по борьбе с ДАЕШ и этим ограничился в оценке действий США по этому конкретному происшествию.Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани и несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «Хашди Шааби» были убиты в результате ракетного удара США в аэропорту Багдада. В американском военном ведомстве заявили, что операция была санкционирована президентом Дональдом Трампом.Среди погибших находился и заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.