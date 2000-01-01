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Глава Пентагона: США не планируют вывод войск из Ирака | Фото:07.01 10:23   MIGnews.com

Глава Пентагона: США не планируют вывод войск из Ирака

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в понедельник уведомил посла США в Багдаде Метью Тюллера о решении иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Согласно заявлению, Махди принял главу американской дипмиссии в своем офисе, чтобы обсудить последние события в стране.

«Премьер-министр подчеркнул необходимость совместных действий по осуществлению вывода иностранных сил в соответствии с решением иракского парламента»,-говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, Махди указал на «серьезность нынешней ситуации и ее возможные последствия», подчеркнув, что Багдад прилагает «все усилия», чтобы не допустить «ее перерастания в открытую войну».

Парламент Ирака накануне на экстренном заседании большинством голосов принял решение о выводе американских и иных иностранных войск из страны.

Отметим, что вместе с тем, министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о том, что американские военные готовятся покинуть Ирак после того, как парламент страны проголосовал за вывод иностранных войск.

«Решения о том, чтобы покинуть Ирак не принималось, у нас нет таких планов»,-сказал Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне.

Заявление было сделано вслед за тем, как ряд новостных агентств сообщил о письме командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале процесса вывода американских войск из Ирака по требованию местных властей.

По словам Эспера, ему ничего неизвестно об упомянутом послании. Глава Пентагона сообщил, что в настоящее время Министерство обороны США изучает эту информацию и пытается выяснить «происхождение письма».


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