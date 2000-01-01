06.11 12:40 MIGnews.com

Женщины пополнят младший командный состав ВС Турции

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В провинции Кыршехир продолжается очередной этап программы боевой подготовки младшего командного состава ВС Турции,- сообщает ИА Анадолу.Отметим, что после курса обучения в Академии жандармерии и береговой охраны Турции к участию в программе были допущены женщины, что является довольно редким явлением для мусульманской страны.Военнослужащих обучают навыкам владения различными видами оружия, технике самообороны, десантированию и участию в рейдах.Начальник Академии Озлем Горен заявила, что сотрудники жандармерии должны быть выносливыми и готовыми к любым ситуациям.«Жандармы проводят рейды в самых различных географических условиях на высоте до 2200 метров над уровнем моря и при температуре до 24 градусов мороза. Жандармерия - важный фактор обеспечения безопасности страны», - сказала Горе