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Женщины пополнят младший командный состав ВС Турции | Фото:06.11 12:40   MIGnews.com

Женщины пополнят младший командный состав ВС Турции

В провинции Кыршехир продолжается очередной этап программы боевой подготовки младшего командного состава ВС Турции,- сообщает ИА Анадолу.

Отметим, что после курса обучения в Академии жандармерии и береговой охраны Турции к участию в программе были допущены женщины, что является довольно редким явлением для мусульманской страны.

Военнослужащих обучают навыкам владения различными видами оружия, технике самообороны, десантированию и участию в рейдах.

Начальник Академии Озлем Горен заявила, что сотрудники жандармерии должны быть выносливыми и готовыми к любым ситуациям.

«Жандармы проводят рейды в самых различных географических условиях на высоте до 2200 метров над уровнем моря и при температуре до 24 градусов мороза. Жандармерия - важный фактор обеспечения безопасности страны», - сказала Горе


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