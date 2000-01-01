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Суд разрешил выслать антиизраильского активиста HRW | Фото:06.11 11:44   MIGnews.com

Суд разрешил выслать антиизраильского активиста HRW

После нескольких месяцев судебных разбирательств и судебных слушаний Высокий суд Израиля во вторник постановил, что разрешение на работу Омара Шакира, директора Хьюман Райтс Вотч по Израилю и Палестине, не следует продлевать и что его следует депортировать из Израиля,- сообщает Tazpit News Agency.

В постановлении говорится, что Шакир является давним активистом бойкота, применения санкций (BDS) и что его роль в HRW заключалась в продвижении BDS и связанных с ним антиизраильских кампаний.

У Шакира есть 20 дней, чтобы покинуть Израиль.

Отметим, что это первый случай, когда новый израильский закон, разрешающий депортацию антиизраильских активистов, был применен и поддержан судами.

Решение суда оставило в силе решение министра по стратегическим вопросам Гилада Эрдана и министра внутренних дел Арье Дери о депортации Шакира и отклонило иск, поданный в мае 2018 года HRW и Шакиром, оспаривающий решение правительства об отзыве разрешения на работу и конституционность закона о запрете на 2017 год въезд в Израиль для людей, которые выступают за бойкоты Израиля.

Суд установил, что деятельность адвоката Шакира, призывающего к бойкоту израильских предприятий в Иудее и Самарии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, представляет собой призыв к бойкоту Израиля.


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