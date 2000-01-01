06.11 10:39 MIGnews.com

ВМС США готовят союзников для действий в Персидском заливе

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США провели трехнедельные международные морские учения с участием 50 стран на стратегических водных путях Персидского залива.Соединенные Штаты учат союзников по Персидскому заливу «защищать судоходство» в неспокойных водных путях региона, поскольку Вашингтон стремится создать союз дружественных стран для сдерживания Ирана.Трехнедельные международные морские учения США (IMX), которые начались 21 октября, происходят после того, как в мае в Персидском заливе было совершено нападение на ряд коммерческих судов, что привело к усилению напряженности в регионе.Вашингтон и другие западные державы обвинили в инцидентах Иран, но Тегеран отрицает какую-либо причастность.IMX является вторым по величине морским учением в своем роде: 5000 человек, 40 судов и 17 самолетов из 50 стран развернуты на стратегическом водном пути, который отделяет Иран от проамериканских арабских монархий Персидского залива.«Это первый раз, когда мы принимаем участие в IMX», - заявил глава AFS Али Бин Шрейди из Саудовской Аравии. Офицер и его команда из трех человек участвовали в дневных учениях, посвященных разминированию.«Мы здесь ... чтобы расширить наши возможности и поделиться своим опытом борьбы с минами, чтобы защитить навигацию»,- сказал онВ июне ВМС США заявили, что мина, напоминающая иранское вооружение, была использована для нападения на принадлежащий японцам танкер Kokuka Courageous, который был атакован при прохождении через Оманский залив. Затем в июле иранская Революционная гвардия захватила нефтяной танкер под британским флагом и удерживала его более двух месяцев, прежде чем отпустить судно.В ответ на инциденты США сформировали военно-морскую коалицию для защиты судоходства на водном пути, который имеет решающее значение для глобальных поставок нефти.Отметим, что Бахрейн, в котором находится Пятый флот ВМС США, присоединился к возглавляемой США военно-морской коалиции в августе. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты последовали этому примеру в сентябре. Великобритания и Австралия являются основными западными партнерами, согласившимися отправлять силы для сопровождения коммерческих перевозок в Персидском заливе.