06.10 15:11 MIGnews.com

ПА согласилась принимать деньги от Израиля

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В пятницу Палестинская администрация объявила, что будет принимать налоговые деньги, собранные от его имени Израилем, на фоне серьезного экономического кризиса, который она переживает.По всей видимости, ПА получит деньги, несмотря на то, что Израиль будет продолжать вычитать суммы, которые ПА использует для выплаты заработной платы террористам в израильских тюрьмах и семьям погибших террористов.Два анонимных представителя ПА сообщили агентству Рейтер, что в соответствии с новым соглашением Израиль будет продолжать компенсировать эти платежи. И это несмотря на то, что менее двух недель назад на Генеральной Ассамблее ООН председатель ПА Махмуд Аббас объявил, что его правительство будет продолжать выплачивать зарплату террористам.«Даже если бы у меня осталась только одна копейка, я бы отдал ее семьям мучеников, заключенных и героев», - заявил Аббас и получил аплодисменты от делегатов.Отметим, что сумма возмещения оценивается в десятки миллионов шекелей в месяц. С того момента, как власти объявили, что прекратят прием налоговых денег, еще в феврале сумма компенсации составила около 500 миллионов шекелей. Дефицит, возникший у ПА с тех пор, составил более 3 миллиардов шекелей.Хусейн аль-Шейх, председатель Главного управления по гражданским делам и член Центрального комитета ФАТХ, заявил в субботу, что совместные палестино-израильские технические комитеты начнут в воскресенье встречи для обсуждения всех нерешенных технических вопросов, включая изменение механизмов оплата средств и требование его правительства о возврате своих «финансовых прав».Аль-Шейх сказал, что он встретился в четверг с министром финансов Израиля Моше Кахлоном ("Ликуд"), и обе стороны "достигли соглашения об активизации совместных комитетов для рассмотрения всех вопросов, начиная со следующего воскресенья".Последнее соглашение также касалось перевода платежа из собранных налогов ПА, сказал он, но не уточнил точную сумму, которую ПА получит от Израиля. Он пояснил, что «остается спор о зарплатах семей заключенных и мучеников. Мы полны решимости заплатить их взносы любой ценой».