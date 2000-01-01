Каир заявляет права на ресурсы Нила

Каир предпримет все необходимые политические шаги по защите прав над водными ресурсами реки Нил, заявил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.
В своем микроблоге в Twitter Сиси прокомментировал переговоры в Хартуме между Египтом, Суданом и Эфиопией по проекту гидроэлектростанции Хидасэ («Великое возрождение»).
Глава государства признал отсутствие продвижения в межгосударственном диалоге на тему ресурсов Нила.
Ранее в администрации президента Египта приветствовали призыв Белого дома к достижению консенсуса по ГЭС «Хидасэ». В Каире надеются на вмешательство Вашингтона для урегулирования разногласий по вопросу Нила.
Строящаяся ГЭС Хидасэ расположена на западе Эфиопии, вблизи границы с Суданом.
После запуска всех турбин эфиопской ГЭС, она станет самой крупной на африканском континенте, а ее проектная мощность составляет 6,45 ГВт.
Если учесть, что на сегодняшний день на территории Эфиопии вырабатывается около 2 ГВт, то строящаяся плотина послужит источником экономического возрождения и процветании страны.
Отметим, что для заполнения водохранилища, как известно, потребуются значительные объемы воды, которые в течение нескольких лет будут изъяты из Голубого Нила. Именно в этом и кроется причина недовольства эфиопских и египетских соседей