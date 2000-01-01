Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Каир заявляет права на ресурсы Нила 06.10 13:04   MIGnews.com

Каир заявляет права на ресурсы Нила

Каир предпримет все необходимые политические шаги по защите прав над водными ресурсами реки Нил, заявил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.
В своем микроблоге в Twitter Сиси прокомментировал переговоры в Хартуме между Египтом, Суданом и Эфиопией по проекту гидроэлектростанции Хидасэ («Великое возрождение»).

Глава государства признал отсутствие продвижения в межгосударственном диалоге на тему ресурсов Нила.

Ранее в администрации президента Египта приветствовали призыв Белого дома к достижению консенсуса по ГЭС «Хидасэ». В Каире надеются на вмешательство Вашингтона для урегулирования разногласий по вопросу Нила.
Строящаяся ГЭС Хидасэ расположена на западе Эфиопии, вблизи границы с Суданом.

После запуска всех турбин эфиопской ГЭС, она станет самой крупной на африканском континенте, а ее проектная мощность составляет 6,45 ГВт.
Если учесть, что на сегодняшний день на территории Эфиопии вырабатывается около 2 ГВт, то строящаяся плотина послужит источником экономического возрождения и процветании страны.

Отметим, что для заполнения водохранилища, как известно, потребуются значительные объемы воды, которые в течение нескольких лет будут изъяты из Голубого Нила. Именно в этом и кроется причина недовольства эфиопских и египетских соседей


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:08
Израиль - за пакт о ненападении с арабскими государствами
13:38
Убийца жены в Моца пришел в себя и даст показания
13:13
Убийца страдает больше жертвы: слова мужа зарезавшего жену
12:47
Древний метрополис: в Израиле нашли доисторический Нью-Йорк
12:03
Эксперимент министерства транспорта - Нетания остановилась  
12:01
Цель Турции - мир на востоке от Евфрата
11:29
Третий день досудебных слушаний: начнут с дела 4000
11:02
Сотни трансгендеров хотят вернуться к прежнему полу
10:50
Отложено рассмотрение дела компании Бени Ганца
09:33
Безумная полицейская гонка в центре Тель-Авива  
09:17
Египет с рекордной скоростью строит атомный реактор
09:08
"Айман Уда лжет и ничего не предпринимает против насилия"
08:33
Либерман объявил "национальное чрезвычайное положение"
08:09
Пилот сгоревшего Суперджета о причинах гибели пассажиров
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus