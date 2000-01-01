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Цель Турции - мир на востоке от Евфрата 06.10 12:01   MIGnews.com

Цель Турции - мир на востоке от Евфрата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

«В ближайшие четыре года, когда в Турции не ожидается выборов, правительство будет реализовывать дорожную карту по развитию экономики и достигнет целей, поставленных до 2023 года», - заявил президентган,- сообщает Анадолу.

Глава государства отметил далее, что действующая власть в Турции оставит будущим поколениям величайшее достояние - президентскую форму правления.
«Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии», - сказал Эрдоган на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.

«Анкара обращается к тем [США], кто пытается помешать борьбе с террористической организацией PKK, играя в дипломатические игры. Турция сыта обещаниями по горло», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных террористами YPG/PKK.

«Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демсилы?», - сказал турецкий лидер.
Отметим, что Эрдоган подчеркнул, что желание подчинить и лишить смысла политику Турции обречено на провал.
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