06.10 12:01 MIGnews.com

Цель Турции - мир на востоке от Евфрата

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.«В ближайшие четыре года, когда в Турции не ожидается выборов, правительство будет реализовывать дорожную карту по развитию экономики и достигнет целей, поставленных до 2023 года», - заявил президентган,- сообщает Анадолу.Глава государства отметил далее, что действующая власть в Турции оставит будущим поколениям величайшее достояние - президентскую форму правления.«Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии», - сказал Эрдоган на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.«Анкара обращается к тем [США], кто пытается помешать борьбе с террористической организацией PKK, играя в дипломатические игры. Турция сыта обещаниями по горло», - сказал турецкий лидер.Эрдоган напомнил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных террористами YPG/PKK.«Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демсилы?», - сказал турецкий лидер.Отметим, что Эрдоган подчеркнул, что желание подчинить и лишить смысла политику Турции обречено на провал.