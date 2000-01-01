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К чему готовится Германия | Фото: DVIDSHUB/Flickr06.08 21:52   MIGnews.com

К чему готовится Германия

Закон о всеобщей воинской повинности был отменен в Германии около семи лет назад. Предложения обязать немцев вновь тотально идти под ружье вызвало в стране ожесточенные дискуссии.

Серьезное увеличение военного бюджета, призывы правящей коалиции Германии к возвращению всеобщей воинской обязанности, а также постоянные поиски причин для агрессивной политики против России могут свидетельствовать о подготовке к войне. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Contra Magazin.

По данным издания, в Германии намереваются предоставлять гражданство иностранцам, которые согласятся проходить службу в рядах бундесвера, испытывающего серьезный кадровый голод в настоящее время. Кроме того, члены правящей коалиции предложили вернуть всеобщую воинскую повинность в стране.


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