06.06 15:03 MIGnews.com

Угрозы Вашингтона не испугали Анкару

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«Назло» Соединенным Штатам – и несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заверил, что Анкара ни в коем случае не откажется от покупки российских ЗРК С-400, сообщает Der Spiegel. «Есть соглашение, которое мы подписали, и отказываться от него мы не собираемся», – заявил турецкий лидер.Соединенные Штаты угрожают ввести санкции против Турции, если Анкара все же закупит у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет Der Spiegel.Более того, вместо российских ЗРК Вашингтон настойчиво предлагает турецкой стороне приобрести американские системы противовоздушной обороны Patriot.«Есть соглашение, которое мы подписали, решение… И отказываться от него мы не собираемся. Анкара полна решимости закупить у Российской Федерации ЗРК С-400», – подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, американские системы противовоздушной обороны Patriot попросту не настолько хороши, как российские зенитно-ракетные комплексы.Первые поставки из России в Турцию должны начаться в июле этого года, напоминает Der Spiegel. В общей же сложности Анкара получит четыре дивизиона С-400, которые обойдутся турецкой стороне в сумму $2,5 млрд, уточняет немецкое издание.Тем временем МИД Турции опровергло сообщения об обсуждении Анкарой вопроса переноса сроков поставок ЗРК С-400 по требованию США, передает Armiya.az со ссылкой на Анадолу.«Сообщения в некоторых СМИ о том, что Турция якобы рассматривает вопрос о переносе сроков поставок ЗРК С-400 по требованию США, не соответствуют действительности», – сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.По его словам, реализация контракта по ЗРК С-400 идет по плану.Предложение Анкары о создании рабочей группы по вопросам, связанным с приобретением Турцией у России ЗРК С-400, остается в силе, отметил Аксой.