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Палестинцы бойкотируют «Мир для процветания» 06.06 12:33   MIGnews.com

Палестинцы бойкотируют «Мир для процветания»

В конце этого месяца мировые финансовые институты примут участие в конференции по палестинской экономике под руководством США, которую администрация Трампа проводит как увертюру к ближневосточному мирному плану, заявил в среду Международный валютный фонд (МВФ).

Вместе с тем, эффективность встречи 25-26 июня в Бахрейне ставится под сомнение, так как палестинские лидеры и бизнесмены заявили, что проигнорируют ее из-за предполагаемого произраильского уклона Вашингтона и невнимания к их политическим требованиям.

Кроме того, новые выборы в Израиле, всплеск трансграничных боевых действий и недовольство палестинцев решением США признать Иерусалим столицей Израиля усугубляют сложную обстановку, на фоне которой проводится эта конференция.

Однако МВФ, который работает на Западном берегу и в Газе с 1995 года и другие глобальные финансовые органы подтвердили свое участие в мероприятии в столице Бахрейна Манаме.

«МВФ был приглашен на встречу и ожидает участия вместе с другими международными финансовыми институтами», – сказал представитель Фонда, не называя другие органы.

Как известно, МВФ и другие кредиторы и банки развития уже давно играют стабилизирующую роль в израильско-палестинском конфликте, предоставляя займы, кредитные гарантии и политические рекомендации поддерживаемой Западом Палестинской администрации (ПА).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил, что его будет представлять «кто-то».

Тем временем старший советник Белого дома Джаред Кушнер на этой неделе завершил поездку на Ближний Восток и в Европу, нацеленную отчасти на усиление поддержки конференции «Мир для процветания». Ожидается, что на ней он обнародует экономическую часть давно объявленного мирного плана Трампа для Израиля и палестинцев.

Но палестинские и арабские официальные лица подозревают, что это событие может стать прелюдией к заявлению США об отказе от принципа «двух государств» – давней международной формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства рядом с Израилем на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и Газе.

Проект двух государств стал основой для десятилетий кредитования и технической поддержки со стороны мировых финансовых институтов, направленной на наращивание потенциала палестинских правительственных министерств и частного сектора.

Правительство Израиля официально не заявило, будет ли оно участвовать в мероприятии.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели подтвердила в интервью участие «израильтян», но пока что неясно, будут это официальные делегаты или представители частного бизнеса.

На вопрос о том, считает ли она, что это событие следует отложить, поскольку палестинцы его проигнорируют, Хотовели сказала телеканалу 102 FM: «Нет. Нет причин... Кроме них, все в порядке. Все за».


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